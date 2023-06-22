В пригороде Ростова-на-Дону загорелся рынок

В Ростовской области загорелся склад на рынке «Классик» на площади 2 тыс. кв. м

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В пригороде Ростова-на-Дону загорелись склады на вещевом рынке, площадь пожара превысила 2 тыс. кв м. К месту горения направлены два пожарных поезда, в готовность приведена пожарная авиация.



Как сообщило региональное управление МЧС, сигнал о возгорании в поселке Янтарный Аксайского районе поступил в 6:34.



«По оперативным данным, площадь пожара 1000 кв м. К тушению привлечены 63 человека, 21 единица техники», — говорилось в сообщении МЧС. Однако позже в ведомстве уточнили, что огонь охватил уже 2 тыс. кв м.

По прибытию первых подразделений выяснилось, что горят склады на рынке. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.



По информации издания РБК Ростов, горит рынок «Классик», на котором продавались товары для дома и бытовая техника.

Ранее 20 июня, произошел пожар в цеху по производству палет в подмосковном Волоколамске, площадь возгорания составила 6 тыс. кв. м, Загорелось здание по адресу: улица Ямская, 37. В здании расположено производство тары и упаковочных материалов компании Open Group, которая занимается производством, закупкой и дистрибуцией палет.