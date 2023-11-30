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Политика ,  
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Захарова обвинила «проводников американской мысли» в запрете на полет

Захарова обвинила «проводников американской мысли» в запрете на полет
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила «проводников американской мысли» в том, что болгарские власти запретили ей пролет над территорией страны. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».

27 ноября МИД Болгарии сообщил, что согласовал пролет спецборта с российской делегацией через территорию страны по запросу Северной Македонии, где проходило заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Позже ТАСС со ссылкой на ноту болгарского МИДа сообщил, что борту отказали в пролете, поскольку разрешение касается только главы министерства Сергея Лаврова и сопровождающей его делегации. Захарова в список разрешенных к перелету не вошла.

«Я же из граждан Болгарии разговаривала и с общественными деятелями, и с журналистами, и они все в шоке от того, что их политики — это, я думаю, даже не политики, а проводники американской мысли — в очередной раз учудили», — заявила Захарова. Она назвала произошедшее абсурдом.

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С конца февраля 2022 года небо стран, входящих в альянс, закрыто для пролета лайнеров российских авиакомпаний. 

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Саммит ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. МИД назвал его ключевой темой сложившийся в ОБСЕ кризис. В ведомстве сообщили, что у российской делегации запланированы контакты «с представителями государств-участников и руководством» организации.

Днем 30 ноября Лавров приехал в Скопье и принял участие в заседании глав МИД ОБСЕ. Он встретился с коллегами из Северной Македонии и Мальты и обсудил проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

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Мария Захарова Россия МИД Болгария ОБСЕ
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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