В Дагестане бетономешалка обрушила мост. Видео

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В Дагестане мост обрушился под бетономешалкой, сообщили РБК в пресс-службе ФГБУ «Дагмелиоводхоз».

Мост провалился над каналом имени Октябрьской революции (КОР) в поселке Шамхалтермен.

«Объект был построен при содействии жителей этого населенного пункта для перехода людей и легковых автомобилей. Проезд большегрузного транспорта запрещен, об этом предупреждает соответствующий дорожный знак», — пояснили в учреждении.

В «Дагмелиоводхозе» добавили, что в отношении водителя будет возбуждено дело об административном правонарушении, и ему, вероятнее всего, придется компенсировать нанесенный ущерб.

10 ноября в Московской области обрушился пролет моста через реку Пахра, в результате чего пострадала женщина. Вместе с пролетом с моста упал легковой автомобиль. Пострадавшую 60-летнюю женщину госпитализировали. Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов рассказал, что из-за обрушения переправы движение на участке региональной дороги Кутьино — Дубровицы временно закрыли.