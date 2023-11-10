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В Подмосковье обрушился мост через реку Пахра

Женщина пострадала при обрушении пролета моста через реку Пахра в Подмосковье
Вместе с пролетом моста через реку Пахра под Подольском упал легковой автомобиль, пострадала 60-летняя женщина

В Подмосковье обрушился мост через реку Пахра
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В Московской области обрушился пролет моста через реку Пахра, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Произошло обрушение пролета моста через реку Пахра под Подольском», — сказал собеседник агентства. Источник РЕН ТВ уточнил, что обрушение произошло в районе деревни Кутьино.

Вместе с пролетом с моста упал легковой автомобиль. Пострадавшую 60-летнюю женщину доставили в местную больницу.

По данным телеканала, проезд через мост остановлен, на месте работают экстренные службы.

Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов сообщил в телеграм-канале, что из-за обрушения части моста через Пахру на региональной дороге «Кутьино-Дубровицы» движение на участке временно закрыто.

Местный житель рассказал подмосковному телеканалу «360», что обрушившийся мост ранее имел проседания и вмятины. Другой житель сообщил, что две недели назад мост перекрывали для косметического ремонта, чтобы заделать трещины и ямки.

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