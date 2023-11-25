В Подмосковье строительный кран упал при сносе комплекса «Снежком»

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В подмосковном Красногорске во время демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком» на котельную упал башенный кран, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Пострадал один человек, подробности о его состоянии в МЧС не сообщили. По информации телеграм-канала Mash, травмы получил крановщик.

По данным агентства, повреждены кровля и фасад котельной, ее работа не нарушена. Телеграм-канал «112» пишет, что причиной падения крана стал перегруз.

«Снежком» открыли в 2008 году, он стал первым всесезонным горнолыжным комплексом в России. Его начали демонтировать весной 2023 года, основной причиной называли его аварийное состояние.

В середине июня 2023 года в Новосибирске упал строительный башенный кран, в результате чего погибла 57-летняя крановщица, повреждения получили восемь припаркованных рядом автомобилей. Инцидент произошел во время строительства жилого комплекса «Европейский берег». СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК).