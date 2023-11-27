КТК приостановил отгрузку нефти в Новороссийске из-за шторма

КТК остановил отгрузку нефти в Новороссийске из-за непогоды, а также будет принимать топливо «в сниженных режимах», поскольку резервуары консорциума почти заполнены. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение

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Каспийский трубопроводный консорциум приостанавливает отгрузку нефти в морском терминале в Новороссийске в связи с штормовым предупреждением, сообщает КТК.

«На морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах», — говорится в публикации в телеграм-канале.

В консорциуме предупредили, что будут поступать так и в дальнейшем при аналогичных условиях. Сейчас в районе Новороссийска наблюдается ветер до 22–24 м/с (79,2–86,4 км/ч), а высота волны достигает 6–8 м, отмечается в сообщении.

На Краснодарский край, Крым, Севастополь и другие южные регионы России 26 ноября обрушился шторм. В Крыму из-за шторма порядка полумиллиона человек остались без света. В Краснодарском крае штормовое предупреждение действует несколько дней, в регионе прошли сильные ливни и оползни.

Ночью на мель возле Анапы выбросило сухогруз под флагом Белиза, шторм сорвал судно с якоря.