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КТК приостановил отгрузку нефти в Новороссийске из-за шторма

КТК решил приостановить отгрузку нефти в Новороссийске из-за шторма
КТК остановил отгрузку нефти в Новороссийске из-за непогоды, а также будет принимать топливо «в сниженных режимах», поскольку резервуары консорциума почти заполнены. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Каспийский трубопроводный консорциум приостанавливает отгрузку нефти в морском терминале в Новороссийске в связи с штормовым предупреждением, сообщает КТК.

«На морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах», — говорится в публикации в телеграм-канале.

В консорциуме предупредили, что будут поступать так и в дальнейшем при аналогичных условиях. Сейчас в районе Новороссийска наблюдается ветер до 22–24 м/с (79,2–86,4 км/ч), а высота волны достигает 6–8 м, отмечается в сообщении.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
КТК Новороссийск нефть Краснодарский край штормовое предупреждение
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