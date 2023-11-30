Депутат ЛДПР Напсо ответил на сообщения о возможном лишении его мандата

Юрий Напсо (Фото: ldpr.ru)

Депутат Госдумы от Краснодарского края и Ростовской области Юрий Напсо в разговоре с РБК назвал инсинуациями сообщения об обсуждении в нижней палате парламента возможности лишить его мандата.

Напсо напомнил, что процедуру лишения мандатов может инициировать фракция, комитет или комиссия, если в течение 30 дней человек не присутствовал без уважительной причины. В противном случае этот вопрос обсуждаться не может, заключил депутат.

По его словам, сейчас он находится на лечении, на официальном больничном, и все оформлено в соответствии с законом. Депутат отметил, что лечение может занять некоторое время, но после выздоровления он вернется к выполнению своих обязанностей.

«Я регулярно посещаю фракцию в онлайн-формате, комитет я тоже регулярно посещаю по онлайн. Несмотря на то что я на больничном, я все равно участвую в этом. <...> Когда состояние позволяет, я даже веду онлайн-приемы [граждан]», — подчеркнул Напсо.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщила, что в Госдуме обсуждают вопрос о лишении мандатов двух депутатов от ЛДПР — Юрия Напсо и Бориса Пайкина, которых давно не замечали на мероприятиях.

Из базы анализа результатов голосований на пленарных заседаниях Думы следовало, что Напсо не голосовал с 11 апреля по 1 ноября, а Пайкин — после 6 апреля.

Один из собеседников газеты отметил, что оба депутата формально долго были на больничном, но это не исключает, что их лишат мандатов в будущем.

Напсо является депутатом с 2007 года. Он также занимает пост первого зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.