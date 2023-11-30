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ФТС сообщила о росте очереди из грузовиков на российско-литовской границе

ФТС: очередь на КПП из Калининградской области в Литву достигла 190 фур
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Калининградской области продолжает расти очередь грузовиков на границе с Литвой, сообщает Федеральная таможенная служба.

По данным на 9:00, в очереди перед пропускным пунктом «Чернышевское» в направлении Литвы стоит 190 грузовых автомобилей, еще 25 — на нейтральной полосе, им уже оформили документы. «Всего за сутки литовские таможенники приняли 52 грузовика», — сообщили в ведомстве.

Очередь начала скапливаться 24 ноября, на следующий день там скопилась очередь из 80 грузовиков по причине «замедленной работы литовских коллег».

Литва снизила пропуск грузовиков из Калининграда до трех машин в час
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Фото:Виталий Невар / ТАСС

Глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что страна не станет закрывать все КПП на границе с Россией, поскольку ситуация на границе остается спокойной, а у властей есть «четкие индикаторы угроз», в соответствии с которыми они будут действовать.

Накануне, 29 ноября, «РБК Калининград» со ссылкой на пресс-службу Минтранса сообщил, что Литва снизила пропускную способность пункта пропуска «Чернышевское» в два с половиной раза. Ранее средняя пропускная способность погранперехода составляла 130 грузовиков в сутки, теперь таможенники оформляют не более трех машин в час или не более 60 автомобилей в сутки.

Теги
Калининградская область Литва КПП очередь
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