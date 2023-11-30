ФТС: очередь на КПП из Калининградской области в Литву достигла 190 фур

ФТС сообщила о росте очереди из грузовиков на российско-литовской границе

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В Калининградской области продолжает расти очередь грузовиков на границе с Литвой, сообщает Федеральная таможенная служба.

По данным на 9:00, в очереди перед пропускным пунктом «Чернышевское» в направлении Литвы стоит 190 грузовых автомобилей, еще 25 — на нейтральной полосе, им уже оформили документы. «Всего за сутки литовские таможенники приняли 52 грузовика», — сообщили в ведомстве.

Очередь начала скапливаться 24 ноября, на следующий день там скопилась очередь из 80 грузовиков по причине «замедленной работы литовских коллег».

Глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что страна не станет закрывать все КПП на границе с Россией, поскольку ситуация на границе остается спокойной, а у властей есть «четкие индикаторы угроз», в соответствии с которыми они будут действовать.

Накануне, 29 ноября, «РБК Калининград» со ссылкой на пресс-службу Минтранса сообщил, что Литва снизила пропускную способность пункта пропуска «Чернышевское» в два с половиной раза. Ранее средняя пропускная способность погранперехода составляла 130 грузовиков в сутки, теперь таможенники оформляют не более трех машин в час или не более 60 автомобилей в сутки.