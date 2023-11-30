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В Совфеде после смерти Киссинджера заявили, что «таких больше не делают»

В Совфеде отреагировали на смерть Киссинджера фразой: таких там больше не делают
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Со смертью бывшего госсекретаря США (1973–1977 годы) Генри Киссинджера ушла эпоха, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, который был лично знаком с политиком.

По его словам, судьба Киссинджера была связана с важными событиями столетия, он войдет в историю как выдающийся дипломат, который твердо и умело отстаивал интересы своей страны, считает сенатор. «Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают», — написал он в телеграм-канале.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «РИА Новости» назвал Киссинджера великим политиком. «Человек здравого смысла, практических подходов, который не мыслил шаблонами. Это очень важно для политики», — сказал собеседник агентства. По его словам, Киссинджер оставил значительный след в истории дипломатии.

Жизнь и взгляды Генри Киссинджера в 15 цитатах
Политика
Генри Киссинджер&nbsp;во&nbsp;время визита в Париж в 1973 году

Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Его политическая карьера началась в конце 1960-х годов. Он занимал ключевые посты во время холодной войны, был идеологом разрядки отношений США и СССР, восстановил связи США и Китая. В 1973 году он подписал Парижское мирное соглашение о прекращении войны во Вьетнаме, за что был удостоен Нобелевской премии мира.

Теги
Генри Киссинджер дипломатия США Совет Федерации
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