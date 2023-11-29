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Власти объяснили, почему ЕГЭ нельзя перевести в онлайн-формат

Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ не переведут в онлайн-формат через 5–10 лет
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

ЕГЭ не переведут в онлайн-формат в ближайшие 5–10 лет. Об этом в рамках Международной выставки-форума «Россия» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев (https://tass.ru/obschestvo/19409799).
Рособрнадзор не исключает перевод ЕГЭ в онлайн-формат, однако в ближайшем будущем это вряд ли произойдет. Об этом руководитель ведомства Анзор Музаев заявил во время встречи со школьниками, их родителями и учителями в рамках выставки-форума «Россия».

«Я не скажу, что это в будущем невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5–10 лет, точно мы в эту технологию не перейдем», — дал он ответ на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС). Музаев объяснил это тем, что современные технологии пока не в состоянии обеспечить проведение процедуры проверки знаний в онлайне. В частности, различные скорости интернета в разных регионах России.

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Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В 2019 году занимавший тогда пост главы Рособрнадзора Сергей Кравцов, говорил, что ведомство прорабатывает возможность перевода ЕГЭ в онлайн-формат. Тогда речь также шла о том, что соответствующий шаг требует подходящего технического оснащения школ. По словам Кравцова, перевод ЕГЭ в онлайн возможен только в случае полной уверенности в невозможности сбоев во время проведения экзамена.

Ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил о том, что связанные с проведением ЕГЭ системы переведут на отечественное ПО к 2026 году. Тогда же Анзор Музаев призвал организаторов ЕГЭ обращать внимание на «создание комфортных условий для участников ЕГЭ». Он подчеркнул, что экзамен должен проводиться на «самом высоком уровне».

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