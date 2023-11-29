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Словакия расширила список запрещенной для ввоза с Украины агропродукции

Правительство Словакии запретит ввоз с Украины меда и солода
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Словакия решила продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины и расширить список продуктов, запрещенных для ввоза, передает телеканал ČT24.

Согласно обсужденному в правительстве документу, эмбарго будет распространяться не только на четыре вида продукции, запрет на ввоз которых ввели ранее, но и на мед, пшеничную муку, солод, тростниковый и свекловичный сахар.

Всего список запрещенных для ввоза с Украины продуктов увеличится с четырех до 14 позиций, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ, одобренный кабмином Словакии.

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Фото:Алексей Фурман / Getty Images

Ранее Болгария, Польша, Словакия, Венгрия и Румыния ввели временный запрет на ввоз украинского зерна после жалоб фермеров на более дешевую украинскую продукцию, которая наводнила местные рынки. Ограничения распространялись на рапс, пшеницу, кукурузу и семена подсолнечника.

Позднее запрет поддержала Еврокомиссия, но 15 сентября не стала продлевать его действие. В Варшаве, Будапеште и Братиславе с выводами ЕК не согласились и продлили действие запрета. Польша и вовсе сделала его бессрочным.

В итоге Украине удалось договориться со Словакией насчет экспорта: с Братиславой была достигнута договоренность о создании системы лицензирования поставок зерна, а запрет будет действовать до ее запуска. Киев и Варшава также договорились разработать вариант взаимодействия, который учитывает интересы обеих стран.

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Теги
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