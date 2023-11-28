МЧС предупредило о ветре с порывами до 30 м/с в 15 регионах России

Жителей 15 регионов предупредили о ветре с порывами до 30 м/с

В 15 регионах России на неделе с 27 ноября по 3 декабря ожидается порывистый ветер со скоростью до 30 м/с и выпадение осадков до 25 мм, сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) при МЧС Максим Бедило на совещании.

«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 м/сек и выпадения осадков местами до 25 мм», — сказал Бедило.

Он уточнил, что сбои возможны на Камчатке, Чукотке, в Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, в Красноярском крае, Челябинской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

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