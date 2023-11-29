«Билайн» выявил новый способ телефонного мошенничества

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Сотовый оператор «Билайн» выявил новую схему телефонного мошенничества, сообщила пресс-служба телекоммуникационной компании.

Мошенники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками сотовых операторов, и утверждают, что на их телефонный номер была оформлена заявка на смену оператора. Когда жертва отвечает, что не оставляла таких заявок, мошенники предлагают якобы для обеспечения безопасности номера сменить пароль в личном кабинете.

После этого жертве приходит СМС с кодом сброса пароля с официального номера оператора. Мошенники просят его продиктовать. Если жертва сделает это, злоумышленники получат доступ к номеру жертвы и смогут иметь возможность войти в личные кабинеты банков, «Госуслуг» и других сервисов.

В «Билайне» напомнили, что представители телеком-компаний не звонят с обычных номеров — для этого есть специальные короткие номера, у «Билайна» это 0611. Кроме того, сотрудники операторов никогда не просят диктовать коды или пересылать данные на другие номера.

В случае, если мошенник все же смог получить доступ к номеру телефона, следует незамедлительно связаться с поддержкой сотового оператора, порекомендовали в «Билайне». В компании попросили соблюдать осторожность и не передавать конфиденциальную информацию посторонним лицам.

Центробанк России 27 ноября сообщил, что российские банки в июле—сентябре 2023 года предотвратили мошеннические операции на сумму почти 1,7 трлн руб. В общей сложности за три месяца банки отразили 10,8 млн попыток хищения с российских счетов. За это время были заблокированы почти 142 тыс. телефонных номеров, использовавшихся для обмана граждан.