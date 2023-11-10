ВТБ предупредил о звонках мошенников через сервисы объявлений

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Мошенники стали звонить россиянам через приложения сервисов объявлений: за счет связи через знакомый сервис аферистам удается вызвать доверие у жертвы и похитить ее средства. О выявлении такой схемы мошенничества рассказали в пресс-службе ВТБ.

Площадки для объявлений в целях безопасности скрывают реальные номера своих клиентов и дают зарегистрированным пользователям возможность звонков через приложение сервиса, а злоумышленники начали использовать этот функционал для выманивания средств россиян. Диалог мошенника с потенциальной жертвой строится по стандартным сценариям, рассказали в ВТБ.

По одному из сценариев мошенник представляется покупателем и предлагает продавцу из объявления оплатить товар или перечислить за него задаток переводом на банковскую карту, для этого он запрашивает ее реквизиты.

Затем злоумышленник пытается получить доступ к личному кабинету жертвы в банке — через функцию восстановления пароля запрашивает код в СМС и просит продавца назвать цифры якобы для подтверждения перечисления задатка. Если жертва соглашается, мошенник получает доступ к личному кабинету и «оценивает финансовое положение» жертвы.

Затем жертве звонит сообщник мошенника: он представляется сотрудником службы безопасности банка или силовых ведомств и говорит, что в учетной записи клиента происходят подозрительные операции, вероятно, кто-то пытается получить доступ к его средствам, и спрашивает, не было ли в последнее время подозрительных звонков, акцентируя внимание на площадках объявлений. Когда жертва вспоминает случай с задатком, мошенник предлагает перевести деньги на «безопасный» счет. После получения средств мошенники скрываются.

В ВТБ отметили, что от таких звонков пока не защищают системы антиспам и «антимошеннические фильтры». Банк напомнил, что все сделки на маркетплейсах и в сервисах объявлений нужно совершать по безопасной схеме, предусмотренной этими ресурсами. ВТБ призвал клиентов сохранять бдительность, перепроверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные.

По итогам 2022 года мошенники украли у россиян не менее 14,1 млрд руб., следует из обзора Банка России об инцидентах при переводе денег. Кредитные организации вернули жертвам 4,4% от украденных средств — 618,4 млн руб.

В ЦБ объяснили столь низкий показатель «сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные». В случаях хищений по таким схемам банки по закону не обязаны возвращать деньги.