 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ВТБ предупредил о звонках мошенников через сервисы объявлений

ВТБ: мошенники стали использовать для обмана россиян сервисы объявлений
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Мошенники стали звонить россиянам через приложения сервисов объявлений: за счет связи через знакомый сервис аферистам удается вызвать доверие у жертвы и похитить ее средства. О выявлении такой схемы мошенничества рассказали в пресс-службе ВТБ.

Площадки для объявлений в целях безопасности скрывают реальные номера своих клиентов и дают зарегистрированным пользователям возможность звонков через приложение сервиса, а злоумышленники начали использовать этот функционал для выманивания средств россиян. Диалог мошенника с потенциальной жертвой строится по стандартным сценариям, рассказали в ВТБ.

По одному из сценариев мошенник представляется покупателем и предлагает продавцу из объявления оплатить товар или перечислить за него задаток переводом на банковскую карту, для этого он запрашивает ее реквизиты.

Затем злоумышленник пытается получить доступ к личному кабинету жертвы в банке — через функцию восстановления пароля запрашивает код в СМС и просит продавца назвать цифры якобы для подтверждения перечисления задатка. Если жертва соглашается, мошенник получает доступ к личному кабинету и «оценивает финансовое положение» жертвы.

Затем жертве звонит сообщник мошенника: он представляется сотрудником службы безопасности банка или силовых ведомств и говорит, что в учетной записи клиента происходят подозрительные операции, вероятно, кто-то пытается получить доступ к его средствам, и спрашивает, не было ли в последнее время подозрительных звонков, акцентируя внимание на площадках объявлений. Когда жертва вспоминает случай с задатком, мошенник предлагает перевести деньги на «безопасный» счет. После получения средств мошенники скрываются.

В ВТБ отметили, что от таких звонков пока не защищают системы антиспам и «антимошеннические фильтры». Банк напомнил, что все сделки на маркетплейсах и в сервисах объявлений нужно совершать по безопасной схеме, предусмотренной этими ресурсами. ВТБ призвал клиентов сохранять бдительность, перепроверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные.

Читайте на РБК Pro
Жизнь в долг: почему люди попадают в кредитную ловушку
Топ-10 лучших российских акций в 2023 году: что с ними будет дальше
Почему в США разочаровались в прибыльных зеленых фондах ESG
«Антикитай». Почему у Индии не получится экономического чуда

По итогам 2022 года мошенники украли у россиян не менее 14,1 млрд руб., следует из обзора Банка России об инцидентах при переводе денег. Кредитные организации вернули жертвам 4,4% от украденных средств — 618,4 млн руб.

В ЦБ объяснили столь низкий показатель «сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные». В случаях хищений по таким схемам банки по закону не обязаны возвращать деньги.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ВТБ мошенничество звонки
Материалы по теме
В Москве задержали мошенников, выпрашивавших в метро деньги на проезд
Общество
Минфин предупредил об опасности «лжеброкеров» и раскрыл схему их работы
Финансы
В МТС рассказали об опасности ответного звонка на незнакомый номер
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 98,41 (-0,03) Инвестиции, 09 ноя, 16:01 Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 91,93 (-0,27) Инвестиции, 09 ноя, 16:01
В Кремле призвали не преувеличивать значение резолюции Европарламента Политика, 13:07
Binance объявила о прекращении поддержки депозитов в рублях Крипто, 13:03
Кремль назвал условие для предпосылок мирного урегулирования на Украине Политика, 13:00
Власти объяснили остановку поиска с воздуха пропавшего на Чукотке Ан-2 Общество, 12:59
По всей Украине объявили воздушную тревогу Политика, 12:53
Орбан заявил, что Украина не готова к переговорам по членству в ЕС Политика, 12:52
Рекордсмен ММА Олейник проведет реванш против Томпсона 15 декабря Спорт, 12:50
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 12:46
В Подмосковье обрушился мост через реку Пахра Общество, 12:46
ВТБ предупредил о звонках мошенников через сервисы объявлений Общество, 12:44
Apple заплатит $25 млн за дискриминацию при приеме на работу Бизнес, 12:41
Суд дал краснодарцу шесть лет за попытку вступить в ВСУ Политика, 12:27
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 12:24
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:23