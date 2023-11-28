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США остановили разведывательные полеты над Газой на время перемирия

Пентагон: США приостановили разведывательные полеты дронов над сектором Газа

США приостановили разведывательные полеты над сектором Газа на время гуманитарной паузы между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«В свете гуманитарной паузы и в соответствии с соглашением, достигнутым между Израилем и ХАМАС, мы в настоящее время не проводим разведывательные полеты, на данный момент они приостановлены», — сказал он.

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Фото:Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В начале ноября Пентагон подтвердил полеты разведывательных дронов над сектором Газа для помощи Израилю в поисках заложников, которых удерживают боевики ХАМАС. Ранее об этом сообщили источники The New Yourk Times и Reuters.

С 24 ноября в секторе Газа объявлено временное перемирие для обмена заложниками и заключенными и доставки гуманитарной помощи в анклав. Накануне, 27 ноября, четырехдневную паузу продлили еще на два дня.

Теги
Пентагон США разведка сектор Газа гуманитарная пауза
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