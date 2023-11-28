Аэропорт Пулково предупредил об изменениях со сдачей багажа

Аэропорт Пулково предупредил об изменении схемы сдачи багажа в ночь на 29 ноября

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

В ночь с 28 на 29 ноября в петербургском аэропорту Пулково изменится процедура сдачи багажа, сообщила пресс-служба воздушной гавани в телеграм-канале.

Там пояснили, что с 2:00 до 6:00 по местному времени (совпадает с мск) в аэропорту будут менять программное обеспечение багажной системы «в рамках проведения работ по импортозамещению». По этой причине багажные ленты на стойках регистрации будут временно отключены.

Пассажирам, вылетающим из Пулково ночью, потребуется оформить багаж на стойке регистрации, после чего сдать его самостоятельно через пункт приема негабаритного багажа, пояснили в пресс-службе.

Как уточнили РБК в пресс-службе аэропорта, замена программного обеспечения будет производиться в период пониженной нагрузки и затронет пассажиров пяти рейсов. Это рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», Smartavia и Turkish Airlines.

«Управляющая компания аэропорта Пулково уведомила авиакомпании заранее. Смены усилены дополнительным персоналом», — сказал РБК собеседник.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий объекты критической инфраструктуры, к которым относятся и аэропорты, переходить на отечественное программное обеспечение. Меры начнут действовать с 1 января 2025 года.

Российские компании, в том числе авиаперевозчики, столкнулись с отказами в использовании зарубежного программного обеспечения после начала спецоперации на Украине. Так, швейцарская Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA) решила с сентября прекратить сотрудничество с российскими перевозчиками в части передачи данных для регистрации пассажиров. Из-за отключения российские перевозчики больше не могут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов.