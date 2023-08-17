Росавиация не увидела опасности в уходе из России «авиационного SWIFT»

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Отключение России от каналов связи глобального провайдера услуг для гражданской авиации SITA не окажет негативного влияния на работу отрасли, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Росавиации. Швейцарская компания Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA) решила с сентября прекратить сотрудничество с российскими перевозчиками в части передачи данных для регистрации пассажиров.

«Уже с 2022 года российские авиакомпании и аэропорты постепенно внедряют и успешно используют альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе отечественного производства», — заявили в ведомстве.

Зарубежные авиакомпании, рейсы которых следуют через воздушное пространстве России, также успешно используют альтернативные каналы связи, добавили в «Росавиации». Там уточнили, что ежедневно в воздушном пространстве России выполняется около тысячи международных рейсов российских и иностранных авиакомпаний.

Ранее три источника, в одной зарубежной и двух российских авиакомпаниях рассказали РБК, что перевозчики могут столкнуться со сложностями при организации полетов из-за отключения от каналов SITA — «авиационного SWIFT».

Канал SITA — «авиационный SWIFT» — это традиционный и самый распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией, к примеру между авиакомпаниями и аэропортами. У него более 2,5 тыс. клиентов в 200 странах, решения провайдера используют свыше 1 тыс. аэропортов, технологии задействованы на 90% всех международных авиарейсов в мире, указано на сайте компании. SITA начала сворачивать работу в России после начала специальной военной операции на Украине. Большинство сервисов SITA в России было отключено в течение 2022 года, заявляли в Минтрансе.

Однако из-за отключения, запланированного на конец сентября, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов, сообщил один из собеседников РБК. Иностранные перевозчики, по его словам, также останутся без привычного канала SITA для обмена данными с информационными системами российских аэропортов.

Для международных перевозок предстоит обеспечить обмен информацией между российской и международными сетями и организовать альтернативные каналы связи, заявили РБК в Минтрансе. «Для большинства государств, в которые осуществляются международные полеты, этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры с авиационными властями», — сказали в пресс-службе ведомства.