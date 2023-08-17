branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 105,66 (-0,91) Инвестиции, 16 авг, 17:23 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 96,7 (-0,72) Инвестиции, 16 авг, 17:23
«Газпром-Медиа» решил полностью ликвидировать «Эхо Москвы» Технологии и медиа, 13:10
Росавиация не увидела опасности в уходе из России «авиационного SWIFT» Бизнес, 13:08
Названы районы Подмосковья, где подешевела посуточная аренда домов и дач Недвижимость, 13:03
Финляндия и Эстония впустили три российских самолета вопреки запрету Общество, 13:01
Курс доллара на Мосбирже упал ниже ₽93, евро - ниже ₽101 Инвестиции, 13:01
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:42
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Из списка профобучения в России убрали кучера и добавили оператора дронов Общество, 12:41
Подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале привезли в Москву Политика, 12:41
Карасев будет судить матч «Спартак» — «Зенит» Спорт, 12:39
В Москве открылось новое пространство «СберПрайм Веранда» РБК Life, 12:38
Отстранившего россиян британца переизбрали главой World Athletics Спорт, 12:35
Цены на алюминий продолжают падать. Как «Русал» сможет выйти из ситуации Pro, 12:34
Минпромторг пообещал удвоить боевую мощность бомбардировщиков Ту-95 Политика, 12:34
Бизнес ,  
0 

Росавиация не увидела опасности в уходе из России «авиационного SWIFT»

Росавиация исключила негативные последствия для отрасли из-за ухода SITA
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Отключение России от каналов связи глобального провайдера услуг для гражданской авиации SITA не окажет негативного влияния на работу отрасли, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Росавиации. Швейцарская компания Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA) решила с сентября прекратить сотрудничество с российскими перевозчиками в части передачи данных для регистрации пассажиров.

«Уже с 2022 года российские авиакомпании и аэропорты постепенно внедряют и успешно используют альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе отечественного производства», — заявили в ведомстве.

Зарубежные авиакомпании, рейсы которых следуют через воздушное пространстве России, также успешно используют альтернативные каналы связи, добавили в «Росавиации». Там уточнили, что ежедневно в воздушном пространстве России выполняется около тысячи международных рейсов российских и иностранных авиакомпаний.

Ранее три источника, в одной зарубежной и двух российских авиакомпаниях рассказали РБК, что перевозчики могут столкнуться со сложностями при организации полетов из-за отключения от каналов SITA — «авиационного SWIFT».

Канал SITA — «авиационный SWIFT» — это традиционный и самый распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией, к примеру между авиакомпаниями и аэропортами. У него более 2,5 тыс. клиентов в 200 странах, решения провайдера используют свыше 1 тыс. аэропортов, технологии задействованы на 90% всех международных авиарейсов в мире, указано на сайте компании. SITA начала сворачивать работу в России после начала специальной военной операции на Украине. Большинство сервисов SITA в России было отключено в течение 2022 года, заявляли в Минтрансе.

Однако из-за отключения, запланированного на конец сентября, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов, сообщил один из собеседников РБК. Иностранные перевозчики, по его словам, также останутся без привычного канала SITA для обмена данными с информационными системами российских аэропортов.

Читайте на РБК Pro
Как погасить недоимку по налогам, чтобы уголовное дело закрыли
Стать общеизвестным товарным знаком: зачем это Sela, Ford и другим
Как правильно ссориться: 8 советов психолога
«Мы на пути к конфронтации держав». Киссинджер — о риске третьей мировой

Для международных перевозок предстоит обеспечить обмен информацией между российской и международными сетями и организовать альтернативные каналы связи, заявили РБК в Минтрансе. «Для большинства государств, в которые осуществляются международные полеты, этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры с авиационными властями», — сказали в пресс-службе ведомства.

Теги
Росавиация SITA международные рейсы
Материалы по теме
Перевозчики рассказали о проблеме отключения «авиационного SWIFT»
Бизнес
В России резко подорожали грузовые автоперевозки
Бизнес
Минтранс опроверг планы ввести новый сбор с авиапассажиров
Бизнес