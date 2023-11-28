В Краснодарском крае на побережье нашли беспилотник

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В Ейском районе Краснодарского края на побережье обнаружили беспилотник, сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.

Пострадавших и повреждений инфраструктуры, по предварительным данным, нет. На место выехали сотрудники оперативных служб, добавили в оперштабе.

Ейский район расположен на северо-западе Краснодарского края, его побережье омывают Азовское море и Таганрогский залив. Также выход к Азовскому морю имеют ДНР, Херсонская, Запорожская, Ростовская области и Крым.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов с начала спецоперации на Украине. Только 26 ноября в Московской, Смоленской, Брянской, Калужской и Тульской областях сбили более 20 беспилотников.