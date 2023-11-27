Силы ПВО сбили беспилотник над Рязанской областью
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Рязанской областью, сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении.
Дрон сбили около 21:30 мск, уточнили в военном ведомстве.
Ранее в тот же день, 27 ноября, российские военные перехватили беспилотник в Ростовской области.
Утром 26 ноября средства ПВО пресекли атаку свыше 20 дронов ВСУ в нескольких областях России — Московской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской и Тверской.
Сбитый в Туле беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В трех квартирах выбило стекла, один человек получил резаные раны. В остальных регионах никто не пострадал, разрушений также нет.