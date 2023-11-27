Силы ПВО сбили беспилотник над Рязанской областью

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Рязанской областью, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении.

Дрон сбили около 21:30 мск, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в тот же день, 27 ноября, российские военные перехватили беспилотник в Ростовской области.

Утром 26 ноября средства ПВО пресекли атаку свыше 20 дронов ВСУ в нескольких областях России — Московской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской и Тверской.



Сбитый в Туле беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В трех квартирах выбило стекла, один человек получил резаные раны. В остальных регионах никто не пострадал, разрушений также нет.