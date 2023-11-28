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Политика ,  
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Путин объявил минуту молчания в память о погибших в зоне спецоперации

Путин на заседании ВРНС объявил минуту молчания по погибшим в зоне спецоперации
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) в формате видеоконференции, объявил минуту молчания в память о погибших участниках спецоперации. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Знаю, что многие представители Всемирного русского народного собора находятся сейчас на Донбассе и в Новороссии среди волонтеров и добровольцев, в рядах воинских подразделений, вместе с боевыми товарищами защищают наших братьев и сестер, миллионы людей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях», — сказал президент. Он выразил признательность участникам ВРНС за помощь военным и семьям погибших.

«Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная им память», — сказал президент и объявил минуту молчания.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Всемирный русский народный собор (ВРНС) — международная общественная организация, созданная в 1993 году под эгидой Русской православной церкви (РПЦ) «в целях сплочения русской нации и восстановления исторической преемственности государства Российского». С 2009 года ее возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В последний раз Минобороны отчитывалось о совокупных российских потерях в зоне спецоперации в сентябре 2022 года. По данным оборонного ведомства, на тот момент в зоне боевых действий погибли 5937 военнослужащих.

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Владимир Путин Военная операция на Украине минута молчания Всемирный русский собор
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