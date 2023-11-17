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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о занятии выгодных рубежей на южнодонецком направлении

Минобороны России: военные заняли выгодные рубежи на южнодонецком направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

На южнодонецком направлении российские войска улучшили свои позиции и отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны России в недельной сводке за период с 11 по 17 ноября.

Военнослужащие группировки войск «Восток» заняли «более выгодные рубежи и позиции», а также отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Новомихайловки и Никольского ДНР.

На южнодонецком направлении украинская сторона потеряла свыше 745 человек, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град».

Минобороны заявило об отражении восьми атак ВСУ на двух направлениях
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Кроме того, за неделю российские военные уничтожили три украинских самолета МиГ-29.

За предыдущую неделю, с 7 по 13 октября, военные также улучшили положение на южнодонецком направлении по переднему краю, сообщило Минобороны.

Ранее, в период с 28 октября по 3 ноября, военнослужащие группировки «Запад» заняли выгодные рубежи на купянском направлении, отметили в военном ведомстве.

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Минобороны ВСУ Военная операция на Украине
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