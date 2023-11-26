Минобороны заявило об улучшении позиций на южнодонецком направлении
Российские военные улучшили свои позиции на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» <...> улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве также отчитались об отраженной атаке украинской штурмовой группы в районе села Шевченко в ДНР.
Ранее, в недельной сводке за период с 11 по 17 ноября, Минобороны также сообщало об улучшении позиций на южнодонецком направлении. Тогда российские войска отразили две украинских атаки — в районах Новомихайловки и Никольского ДНР.
25 ноября подразделения группировки войск «Восток» перехватили группу пехоты ВСУ в районе севернее Никольского.
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