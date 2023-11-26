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Политика ,  
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Минобороны заявило об улучшении позиций на южнодонецком направлении

Минобороны: российские военные улучшили позиции на южнодонецком направлении
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные улучшили свои позиции на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» <...> улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также отчитались об отраженной атаке украинской штурмовой группы в районе села Шевченко в ДНР.

Минобороны сообщило о перехвате пехоты ВСУ на южнодонецком направлении
Политика

Ранее, в недельной сводке за период с 11 по 17 ноября, Минобороны также сообщало об улучшении позиций на южнодонецком направлении. Тогда российские войска отразили две украинских атаки — в районах Новомихайловки и Никольского ДНР.

25 ноября подразделения группировки войск «Восток» перехватили группу пехоты ВСУ в районе севернее Никольского.

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Теги
Минобороны ВСУ Военная операция на Украине

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Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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