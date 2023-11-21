Оперштаб сообщил об увеличении заболеваемости COVID в России на 38,4%

Заболеваемость COVID в России за неделю выросла на 38%

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за прошедшую с 13 по 19 ноября неделю показатель заболеваемости COVID вырос на 38,4%, рост зафиксирован в 82 регионах, сообщает оперштаб.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 41 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 38,4%», — говорится в сообщении.

Всего за указанный период COVID заболели 58 150 человек, 93 из ранее заболевших умерли.

Количество госпитализаций за прошедшую неделю достигло 6398 человек, по сравнению с предыдущей неделей этот показатель увеличился на 16,9%. Выздоровели 39 731 человек, что на 32,5% больше, чем на предыдущей неделе.

В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об ухудшении эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, преимущественно заболевание распространяется в Москве, области и Санкт-Петербурге, что составляет 31% от всех заболевших.

Она также обратила внимание, что в России зарегистрировали десять случаев заболевания новым подвариантом коронавируса «пирола».