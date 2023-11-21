Заболеваемость COVID в России за неделю выросла на 38%
В России за прошедшую с 13 по 19 ноября неделю показатель заболеваемости COVID вырос на 38,4%, рост зафиксирован в 82 регионах, сообщает оперштаб.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 41 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 38,4%», — говорится в сообщении.
Всего за указанный период COVID заболели 58 150 человек, 93 из ранее заболевших умерли.
Количество госпитализаций за прошедшую неделю достигло 6398 человек, по сравнению с предыдущей неделей этот показатель увеличился на 16,9%. Выздоровели 39 731 человек, что на 32,5% больше, чем на предыдущей неделе.
В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об ухудшении эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, преимущественно заболевание распространяется в Москве, области и Санкт-Петербурге, что составляет 31% от всех заболевших.
Она также обратила внимание, что в России зарегистрировали десять случаев заболевания новым подвариантом коронавируса «пирола».
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