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Посольство опровергло отмену визового сбора для россиян на Шри-Ланке

Посольство опровергло отмену Шри-Ланкой визового сбора для российских туристов
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Власти Шри-Ланки не отменяли консульский сбор для российских туристов, которые прибывают на остров, сообщили РБК в посольстве России в республике.

«В правительстве островного государства действительно изучаются меры стимулирования туристического потока из ряда стран, включая Россию. Однако до сих пор постановления руководящих органов страны об обнулении консульского сбора не принято», — сообщили в посольстве.

О том, что власти Шри-Ланки намерены отменить визовый сбор для граждан пяти стран, которые чаще других посещают остров, ранее сообщило местное издание Daily Mirror. Министр туризма Шри-Ланки Харин Фернандо сказал газете, что он вместе с министром общественной безопасности Тираном Аллесом представил соответствующий документ правительству для утверждения.

В нем говорилось, что туристы из Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии смогут получать ланкийские визы, не уплачивая консульский сбор. «Им придется получать визы при посещении Шри-Ланки, но плата взиматься не будет», — уточнил Фернандо. Он пояснил, что требование оформлять разрешительные документы сохранят исходя из соображений безопасности.

Власти приняли решение отменить визовый сбор, чтобы привлечь на остров больше туристов, утверждал Фернандо. Он уточнил, что поставлена цель привлекать в республику до 5 млн туристов в год.

РБК направил запрос в посольство России в Шри-Ланке.

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С 1 декабря Шри-Ланка повысила стоимость оформления виз для иностранных туристов. Разрешение на въезд в страну можно оформить тремя способами — электронно через специальный портал, по прибытии и при личном обращении в посольство в Москве. В первом случае размер сбора составит $50 с человека за разрешение на двухкратный въезд в течение 30 дней. Оформление визы по прибытии обойдется в $60, а с обращением в посольство — в 3050 руб. Дети до 12 лет получают разрешение бесплатно.

Теги
Шри-Ланка российские туристы визовый сбор посольство визы новости
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