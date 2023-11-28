Полиция назвала ненасильственной смерть актера из России в Индии

Максим Белецкий (Фото: teatrkukolmariel / VK)

У погибшего в Индии российского актера Максима Белецкого не нашли признаков смерти насильственного характера, сообщили РБК в посольстве России в Индии.

«Полиция индийского штата Химачал-Прадеш сообщила о гибели 16 ноября 2023 года в округе Куллу двух граждан России — мужчины (37 лет) и женщины (21 год). По первичным данным, смерть не носила насильственного характера», — сообщили в дипмиссии, отметив, что следствие продолжается.

Посольство получило от полиции штата копии протоколов о вскрытии тел погибших М.Ю. Белецкого и А.О. Ранцевой. «Посольство ознакомило с этими документами родственников росграждан. Ожидаем результатов экспертизы и химического анализа тканей», — говорится в сообщении.

23 ноября пресс-службе республиканского театра кукол Йошкар-Олы, где служил Белецкий в 2007–2021 годах, сообщила о гибели актера.

«Максим Белецкий погиб в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же», — говорилось в сообщении.



За несколько дней до этого, 18 ноября, на севере Индии обнаружили тела двух российских туристов: 37-летнего мужчины и 21-летней женщины, сообщала The Times of India. Они были найдены у горячего источника. В полиции тогда сообщили, что рассматривают все версии, в том числе о двойном самоубийстве. По данным издания, погибшими были Максим Белецкий и Анна Ранцева.