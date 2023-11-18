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Общество ,  
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Тела двух россиян обнаружили на севере Индии

The Times of India: тела двух россиян обнаружили на севере Индии
Фото: Sanjay Baid / Reuters
Фото: Sanjay Baid / Reuters

В долине Парвати в штате Химачал-Прадеш на севере Индии обнаружили тела двух российских туристов: 37-летнего мужчины и 21-летней женщины, сообщает The Times of India. По данным издания, погибших зовут Максим Белецкий и Анна Ранцева.

Они были найдены у горячего источника. Полиция также обнаружила записку, предположительно, написанную Анной, в которой говорится, что ее телефон следует отправить ее семье в Россию через посольство.

В полиции сообщили, что рассматривают все версии, в том числе о двойном самоубийстве.

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Тела отправили на вскрытие в правительственную больницу. Российское посольство проинформировали о погибших, сообщает The Times of India.

РБК направил запрос в посольство России в Индии.

В июле гражданин России совершил самоубийство на острове Пхукет на территории храма Чалонг.

Храм Чалонг — один из самых известных храмов страны и является местной достопримечательностью. Он был построен в 1876 году и с тех пор стал популярным местом для паломников и туристов.
 

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