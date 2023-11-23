В Индии погиб актер кукольного театра Йошкар-Олы

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Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии, сообщили в пресс-службе республиканского театра кукол Йошкар-Олы.

«Максим Белецкий погиб в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же. Коллектив Республиканского театра кукол выражает соболезнования родным и близким Максима и скорбит вместе с ними», — говорится в сообщении.

37-летний актер служил в театре в 2007–2021 годах. Он получил актерское образование в Марийском республиканском колледже культуры и искусств имени Палантая, а затем режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.

Он участвовал в спектаклях как для взрослого зрителя, например «Прекрасное далеко», «Йÿд орол»/«Ночной караул», так и для детей: «Винни Пух», «Красная Шапочка», «Снеговик-почтовик».

Белецкий два раза становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале «Йошкар-Ола театральная».

18 ноября на севере Индии обнаружили тела двух российских туристов: 37-летнего мужчины и 21-летней женщины, сообщала The Times of India. Они были найдены у горячего источника. В полиции тогда сообщили, что рассматривают все версии, в том числе о двойном самоубийстве.