В Индии погиб актер кукольного театра Йошкар-Олы
Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии, сообщили в пресс-службе республиканского театра кукол Йошкар-Олы.
«Максим Белецкий погиб в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же. Коллектив Республиканского театра кукол выражает соболезнования родным и близким Максима и скорбит вместе с ними», — говорится в сообщении.
37-летний актер служил в театре в 2007–2021 годах. Он получил актерское образование в Марийском республиканском колледже культуры и искусств имени Палантая, а затем режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.
Он участвовал в спектаклях как для взрослого зрителя, например «Прекрасное далеко», «Йÿд орол»/«Ночной караул», так и для детей: «Винни Пух», «Красная Шапочка», «Снеговик-почтовик».
Белецкий два раза становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале «Йошкар-Ола театральная».
18 ноября на севере Индии обнаружили тела двух российских туристов: 37-летнего мужчины и 21-летней женщины, сообщала The Times of India. Они были найдены у горячего источника. В полиции тогда сообщили, что рассматривают все версии, в том числе о двойном самоубийстве.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами