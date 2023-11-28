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Вильфанд допустил рост сугробов в Москве до 30 см к началу декабря

Вильфанд: сугробы в Москве вырастут до 30 см к началу декабря
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Высота сугробов в Москве к началу декабря вырастет до 30 см, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас высота сугробов в Москве — от 20 до 24 см, а в Московской области — до 25. К концу недели будет приближаться к 30 см», — сказал синоптик.

Между тем, Вильфанд отметил, что 28 и 29 ноября погода в Москве будет спокойной.

28 числа прогнозируется от минус 5 до минус 8 градусов днем и ночью, а 29 — будут «январские морозы» — от минус 11 до минус 15 ночью, минус 6 — минус 7 днем. 30 ноября пойдет снег, но не будет таким интенсивным, как 27 ноября.

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За прошедшие сутки в разных регионах России прошли штормы и выпало рекордное количество осадков. В Москве выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%, прошли ледяной дождь и «черная метель».

Вильфанд назвал сильный снегопад в Москве «редчайшим случаем». В ночь на понедельник, 27 ноября, в Москве выпало от 15 до 20 мм осадков.

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«На станции ВДНХ — 16 мм, на станции Балчуг — 20 мм. Это редчайший случай. Рекорд для 27 числа — 20 мм за 45 лет наблюдений в 1977 году выпало», — сказал Вильфанд.

Синоптик пояснил, что высота снежного покрова в Москве была от 20 до 24 см. «Это в 3,5 раза больше, чем норма для этого времени года. Такое количество снега по климату наблюдается только в конце января», — подчеркивал синоптик.

Теги
Москва снегопад в Москве сугробы Роман Вильфанд
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