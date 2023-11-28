Генсек НАТО назвал реальной угрозу терроризма в Европе

Существует реальная угроза терроризма в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Tg2. Его слова приводит агентство Adnkronos.

«В Европе угроза терроризма реальна. Мы работаем с нашими партнерами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Иордании, Тунисе, помогая им лучше контролировать свои границы и обмениваться информацией», — сказал он.

При этом генсек подчеркнул, что в альянсе не наблюдают «непосредственной угрозы военного нападения на страны НАТО».

Ранее президент России Владимир Путин обвинил НАТО в попытках расширить зону своего влияния и в нарушение собственных доктрин «выйти за географические рамки» деятельности Североатлантического альянса.



По словам президента, США «втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стараются создавать там новые военно-политические альянсы, руководствуясь «своими собственными корыстными интересами».

Путин отмечал, что Россия видит эти попытки и вместе с Китаем спокойно на них реагирует: «Укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям».