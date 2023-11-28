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«РИА Новости» узнало о разработке мини-дронов для истребителя Су-57

«РИА Новости»: для истребителей Су-57 разработали мини-беспилотники

Для истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он сможет нести на борту и сбрасывать в воздухе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, речь идет об ударных дронах, разведывательных аппаратах и беспилотниках радиоэлектронной борьбы.

Самолет сможет нести эти дроны на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе, уточнил источник. «Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников», — добавил он.

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Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года. Истребитель используется российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) в зоне военной операции на Украине.

В конце октября источник «РИА Новости» сообщил, что российские инженеры создали для Су-57 крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Ракета при меньших размерах имеет сопоставимую дальность с теми, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160, отметил собеседник агентства.

Теги
Су-57 истребитель дроны беспилотники
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