Фото: Oleh Yatskiv / Shutterstock

Следовавший по маршруту Екатеринбург — Сочи пассажирский самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

Об этом говорится в сообщении для прессы, которое опубликовала авиакомпания.

Там уточнили, что речь идет о рейсе U6 306, который по расписанию авиакомпании следует из Сочи в Екатеринбург.

Посадка прошла успешно.

«Экипаж принял решение о незапланированной посадке в целях обеспечения безопасности полета», — заявили в «Уральских авиалиниях».

Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в связи со срабатыванием сигнализации.

В авиакомпании не уточнили, какая именно система дала сбой, но назвали это срабатывание ложным.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщило, что самолет сел в Минводах.

«Самолет, следовавший из Сочи в Екатеринбург, сообщил о нештатной ситуации в полете и запросил экстренную посадку, которая прошла благополучно в Минеральных Водах», — сказал собеседник ТАСС.