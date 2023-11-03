Летевший из Якутска в Москву самолет вернется в аэропорт вылета из-за поломки

Самолет авиакомпании «Якутия» Boeing-737, летевший из Якутска в Москву, вернется в аэропорт вылета из-за неисправности, сообщила пресс-служба управления МЧС по Якутии.

«Обнаружилась неисправность: неустойчивая работа автопилота. Было принято решение о возврате судна в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

На борту самолета находятся 128 человек: 123 пассажира и пять членов экипажа. Посадка в аэропорту Якутска запланирована на 12:30 по местному времени (6:30 по мск).

Позже в региональном МЧС сообщили, что в 12:17 по местному времени самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска. «Пострадавших нет, самолет повреждений не получил», — добавили там.

28 октября летевший из Москвы в Бишкек самолет совершил вынужденную посадку в Самаре. Как сообщила Приволжская транспортная прокуратура, посадку пришлось совершить по «техническим причинам».

Самолет авиакомпании «Аэротрафик» выполнял рейс № YK884. Судно приземлилось в аэропорту Курумоч. На борту находились 190 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет. Телеграм-канал Mash писал, что самолет подавал над Самарой сигнал бедствия.