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Сын Кернеса заявил об отключении его отца от аппаратов жизнеобеспечения

Сын Кернеса рассказал, как его отца отключили от аппаратов жизнеобеспечения
Геннадий Кернес
Геннадий Кернес (Фото: Сергей Козлов / ТАСС)

Бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер в 2020 году от последствий COVID-19, отключили от системы жизнеобеспечения без согласия его семьи, заявил сын политика Кирилл Кернес в интервью изданию «Главком».

«Причиной смерти Геннадия Кернеса стало отключение его от системы жизнеобеспечения 14 декабря 2020 года. После чего сердце уже не выдержало, и он умер 16 декабря 2020-го, а вовсе не 17 декабря, как нам всем говорили», — рассказал он. Кирилл Кернес подчеркнул, что семья не давала согласия на отключение от системы жизнеобеспечения.

Кернес-младший также заявил, что медицинские манипуляции были проведены для «захвата власти» в интересах Игоря Терехова, который сначала стал временно исполняющим обязанности мэра, а позднее и главой города (избирался от «Блока Кернеса — Успешный Харьков»). Заявление о назначении Терехова секретарем горсовета подписано «сфальсифицированной» электронной подписью Кернеса, поскольку сам мэр тогда находился без сознания, уточнил Кирилл.

Кернес-младший сообщил, что обратился в правоохранительные органы для проведения расследования, а также предложил, чтобы Харьковом на время следствия управляла военная администрация.

Мэр Харькова Кернес умер от коронавируса
Общество
Геннадий Кернес

О смерти Кернеса 17 декабря 2020 года сообщил бизнесмен и его близкий друг Павел Фукс. По его словам, причиной смерти стали последствия коронавируса: осложнения на работу жизненно важных органов. COVID-19 политик заразился в сентябре, его госпитализировали в берлинскую клинику «Шарите». Находясь на лечении, Кернес победил на выборах в мэры Харькова. Он набрал более 60% голосов избирателей.

В апреле 2014 года на Кернеса совершили покушение. Снайпер выстрелил в мэра Харькова, когда тот занимался спортом в городском парке. Пуля задела легкое, печень и позвоночник. Политик перенес несколько операций и проходил лечение в Израиле.

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