Геннадий Кернес победил на выборах мэра Харькова

Геннадий Кернес (Фото: Константин Чергинский / ТАСС)

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес победил на выборах и переизбрался на свою должность. Об этом сообщает издание «Суспильне» со ссылкой на Харьковскую ТИК.

В сообщении отмечается, что официально о результатах выборов в Харькове будет объявлено позже.

По данным издания, после обработки 100% бюллетеней Кернес набирает 60,34% голосов. На втором месте Александр Фельдман, у которого 14,32% голосов. Замыкает тройку лидеров Алексей Кучер с 7,24% голосов.

О победе Кернеса говорили экзитполы. По ним действующий мэр Харькова набирал 57,9%.

В середине октября Кернес заболел коронавирусом, его госпитализировали в немецкую клинику «Шарите». Накануне в издании «Политрада» появилась информация, что Кернес скончался. Однако позднее пресс-секретарь мэра Харькова опроверг эту информацию. По его словам, Кернес идет на поправку.