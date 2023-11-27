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Общество ,  
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После шторма в Сочи нашли тело мужчины

Тело погибшего мужчины обнаружили в Сочи после шторма
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Сочи после мощного шторма обнаружили тело погибшего мужчины, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Труп мужчины нашли в воде в районе Приморской улицы. Предварительно, он около трех суток находился в воде. Его принесло штормом», — рассказали в ведомстве. Личность погибшего не установлена, его приблизительный возраст — около 40 лет.

РБК направил запрос в СУ СК России по Краснодарскому краю.

В Сочи во время шторма обрушилось трехэтажное здание
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Накануне, 26 ноября, в Краснодарский край пришел ураганный ветер. Он повалил деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию. Штормом подмыло насыпь железной дороги, а также фундамент трехэтажного эллинга — здание обрушилось.

Штурмовое предупреждение в регионе действует до конца понедельника, 27 ноября, жителей предупредили о сильных дождях, ветре с порывами до 25 м/с, а также о формировании смерчей над морем.

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