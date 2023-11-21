На КПП «Верхний Ларс» в пробке скопилось более 1 тыс. грузовиков. Видео
Перед контрольно-пропускным пунктом «Верхний Ларс» по направлению из Северной Осетии в Грузию из-за снегопада образовалась пробка из 1,3 тыс. автомобилей, сообщил заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев, передает портал «15-й регион».
«Перед пунктом пропуска скопились 1184 большегруза, 170 легковых машин и шесть автобусов. На 26-м километре трассы развернут мобильный пункт обогрева», — рассказал Томаев.
Ранее МЧС республики сообщало о закрытии движения для всех видов транспорта на участке Владикавказ — Верхний Ларс в направлении на выезд из России с 18:20 19 ноября «до особого распоряжения». Такое решение было принято «в связи с ухудшением погодных условий».
Около полуночи 21 ноября в Северной Осетии из-за непогоды была перекрыта еще одна дорога — участок Транскавказской автомагистрали от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля. Движение было перекрыто в обоих направлениях. С 15:15 мск движение автомобилей по этому участку дороги было открыто «в связи с расчисткой дорожного полотна», сообщили в региональном управлении МЧС.
Власти Грузии 19 ноября объявили о закрытии движения для большегрузных автомобилей на отдельных участках Военно-грузинской дороги из-за обильных снегопадов.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами