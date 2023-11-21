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Общество ,  
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На КПП «Верхний Ларс» в пробке скопилось более 1 тыс. грузовиков. Видео

Около 1,3 тыс. машин встали в пробку перед КПП «Верхний Ларс» из-за снегопада

На КПП «Верхний Ларс» в пробке скопилось более 1 тыс. грузовиков. Видео
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Перед контрольно-пропускным пунктом «Верхний Ларс» по направлению из Северной Осетии в Грузию из-за снегопада образовалась пробка из 1,3 тыс. автомобилей, сообщил заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев, передает портал «15-й регион».

«Перед пунктом пропуска скопились 1184 большегруза, 170 легковых машин и шесть автобусов. На 26-м километре трассы развернут мобильный пункт обогрева», — рассказал Томаев.

Ранее МЧС республики сообщало о закрытии движения для всех видов транспорта на участке Владикавказ — Верхний Ларс в направлении на выезд из России с 18:20 19 ноября «до особого распоряжения». Такое решение было принято «в связи с ухудшением погодных условий».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Около полуночи 21 ноября в Северной Осетии из-за непогоды была перекрыта еще одна дорога — участок Транскавказской автомагистрали от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля. Движение было перекрыто в обоих направлениях. С 15:15 мск движение автомобилей по этому участку дороги было открыто «в связи с расчисткой дорожного полотна», сообщили в региональном управлении МЧС.

Власти Грузии 19 ноября объявили о закрытии движения для большегрузных автомобилей на отдельных участках Военно-грузинской дороги из-за обильных снегопадов.

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Теги
снегопад пробка Верхний Ларс Северная Осетия Грузия

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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