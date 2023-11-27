 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Севастополе после шторма решили ввести режим ЧС

Развожаев: в Севастополе введут ЧС регионального масштаба
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

После шторма в Крыму в Севастополе введут режим ЧС регионального масштаба, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава региона отметил, что в ближайшее время все профильные службы оценят нанесенный ущерб. «Если станет ясно, что все затраты на восстановление инфраструктуры городской бюджет не покроет, мы обратимся за помощью в федеральные ведомства», — сказал он.

Развожаев добавил, что власти обратятся в Минобрнауки «по вопросу происшествия в Институте биологии южных морей». «В здании выбиты окна и сорвана часть мягкой кровли, затоплен зал аквариума, в лабораториях уничтожено оборудование и экспедиционный материал», — сказал он.

Развожаев рассказал о последствиях урагана в Севастополе
Общество
Михаил Развожаев

Губернатор также отметил, что, по предварительной информации, шторм разрушил устричный спат и устричную ферму.

«В радиобиологическом корпусе на Катерной улице обрушены причальная стенка и маяк, уничтожена часть оборудования. Сейчас в институте, как и во всем городе, идут расчистка и уборка. Все коммунальные службы продолжают дежурства», — заключил Развожаев.

В ночь с 26 по 27 ноября на южные регионы России обрушились ураганы, штормы и снегопады. В Крыму после непогоды зафиксировали подтопления домов и дорог, без света остались полмиллиона абонентов, нарушено водоснабжение. Ураганный ветер пришел и в Краснодарский край: повалило деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов.

Читайте на РБК Pro
Что будет с ценами на золото в 2024 году
Почему плохие люди чаще добиваются власти и что с этим делать
Почему креативные сотрудники начинают диктовать условия работодателям
Ferrari, H&M, Puma: как бренды создают громкие коллаборации

В Севастопольском морском аквариуме, который находится в Артиллерийской бухте (там же расположен Институт биологии южных морей), затопило третий зал, погибли более 500 «морских животных», сообщил Развожаев.

В этом зале находится экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов», она состоит из экзотических рыб со всего мира. Каждый аквариум оформлен в духе места обитания населяющих его рыб. 

Директор аквариума Юрий Кравцов уточнил «РИА Новости», что причиной гибели пресноводных животных стал термальный удар. «Пошла холодная морская вода — термальный удар, и все», — объяснил он. Погибли в том числе 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи.

Теги
Севастополь Крым МЧС непогода
Материалы по теме
В Сочи во время шторма обрушилось трехэтажное здание
Общество
Вильфанд сравнил шторм в Крыму с погубившей корабли Крымской войны бурей
Общество
Один человек погиб из-за шторма в Крыму
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
После шторма в Сочи нашли тело мужчины Общество, 13:42
Какие инновационные битумные технологии делают в России Тренды, 13:40
Автопарковка, машинное зрение и шумоизоляция: космический кроссовер Geely РБК и Geely, 13:36
В восьми районах Крыма из-за непогоды пропала мобильная связь Общество, 13:34
Как продавать и не надоедать: 7 советов по работе с пуш-уведомлениями Pro, 13:34
В Севастополе после шторма решили ввести режим ЧС Общество, 13:32
₽100 тыс. на газ к дому: кто может получить субсидию и на что потратить Недвижимость, 13:30
Последний день скидок до 80%
На «Весь РБК Pro» и Абонемент на интенсивы
Успейте купить
Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам колонии Общество, 13:25
Отечественное «железо»: как стартап стал ИТ-вендором за короткий срок РБК и Softline, 13:24
Проект бюджета Красноярского края на 2024–2026 годы прошел первое чтение Пресс-релиз, 13:21
«Скифское золото» привезли на Украину Политика, 13:20
Критиковавшему Хабиба за вес и тирамису бойцу UFC дали год условно за ДТП Спорт, 13:17
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:16
Дума рассмотрит продление упрощенной регистрации прав на дачные постройки Недвижимость, 13:16