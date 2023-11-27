В Севастополе после шторма решили ввести режим ЧС

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После шторма в Крыму в Севастополе введут режим ЧС регионального масштаба, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава региона отметил, что в ближайшее время все профильные службы оценят нанесенный ущерб. «Если станет ясно, что все затраты на восстановление инфраструктуры городской бюджет не покроет, мы обратимся за помощью в федеральные ведомства», — сказал он.

Развожаев добавил, что власти обратятся в Минобрнауки «по вопросу происшествия в Институте биологии южных морей». «В здании выбиты окна и сорвана часть мягкой кровли, затоплен зал аквариума, в лабораториях уничтожено оборудование и экспедиционный материал», — сказал он.

Губернатор также отметил, что, по предварительной информации, шторм разрушил устричный спат и устричную ферму.

«В радиобиологическом корпусе на Катерной улице обрушены причальная стенка и маяк, уничтожена часть оборудования. Сейчас в институте, как и во всем городе, идут расчистка и уборка. Все коммунальные службы продолжают дежурства», — заключил Развожаев.

В ночь с 26 по 27 ноября на южные регионы России обрушились ураганы, штормы и снегопады. В Крыму после непогоды зафиксировали подтопления домов и дорог, без света остались полмиллиона абонентов, нарушено водоснабжение. Ураганный ветер пришел и в Краснодарский край: повалило деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов.

В Севастопольском морском аквариуме, который находится в Артиллерийской бухте (там же расположен Институт биологии южных морей), затопило третий зал, погибли более 500 «морских животных», сообщил Развожаев.



В этом зале находится экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов», она состоит из экзотических рыб со всего мира. Каждый аквариум оформлен в духе места обитания населяющих его рыб.

Директор аквариума Юрий Кравцов уточнил «РИА Новости», что причиной гибели пресноводных животных стал термальный удар. «Пошла холодная морская вода — термальный удар, и все», — объяснил он. Погибли в том числе 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи.