 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Пекине опровергли сообщения о строительстве тоннеля в Крым

МИД Китая: сообщения о строительстве тоннеля в Крым не имеют под собой оснований
Ван Вэньбинь
Ван Вэньбинь (Фото: Wu Hong / ТАСС)

Информация о планах России и Китая совместно построить тоннель под Керченским проливом не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Данная публикация не имеет под собой оснований, и я не могу ее комментировать», — сказал он (цитата по ТАСС).

О том, что Россия и Китай ведут переговоры о строительстве подводного тоннеля, соединяющего Краснодарский край с Крымом, The Washington Post написала 24 ноября со ссылкой на данные украинских спецслужб.

По версии издания, переговоры, включающие очные встречи, состоялись в конце октября. Новый транспортный маршрут, как объясняла WP, будет защищен от нападений со стороны Украины. Среди участников проекта газета называла Китайскую железнодорожно-строительную корпорацию (CRCC). Опрошенные WP американские чиновники и инженеры оценили стоимость проекта как минимум в $5 млрд.

Кремль назвал чушью сообщения о строительстве тоннеля в Крым
Политика
Дмитрий Песков


Информацию о строительстве опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов признал, что до проекта по строительству Крымского моста «были разные идеи», среди которых назывались тоннель и канатная дорога.

«В итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант — мост. А все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив», — подчеркнул он.

Теги
Китай МИД Крым
Материалы по теме
WP узнала о переговорах Москвы и Пекина по строительству тоннеля в Крым
Политика
В Госдуме и Совфеде ответили на слова главы СБУ о Крымском мосту
Политика
Глава СБУ пригрозил взорвать Крымский мост
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Какие инновационные битумные технологии делают в России Тренды, 13:40
Автопарковка, машинное зрение и шумоизоляция: космический кроссовер Geely РБК и Geely, 13:36
В восьми районах Крыма из-за непогоды пропала мобильная связь Общество, 13:34
Как продавать и не надоедать: 7 советов по работе с пуш-уведомлениями Pro, 13:34
В Севастополе после шторма решили ввести режим ЧС Общество, 13:32
₽100 тыс. на газ к дому: кто может получить субсидию и на что потратить Недвижимость, 13:30
Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам колонии Общество, 13:25
Последний день скидок до 80%
На «Весь РБК Pro» и Абонемент на интенсивы
Успейте купить
Отечественное «железо»: как стартап стал ИТ-вендором за короткий срок РБК и Softline, 13:24
Проект бюджета Красноярского края на 2024–2026 годы прошел первое чтение Пресс-релиз, 13:21
«Скифское золото» привезли на Украину Политика, 13:20
Критиковавшему Хабиба за вес и тирамису бойцу UFC дали год условно за ДТП Спорт, 13:17
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:16
Дума рассмотрит продление упрощенной регистрации прав на дачные постройки Недвижимость, 13:16
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 13:13