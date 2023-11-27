МИД Китая: сообщения о строительстве тоннеля в Крым не имеют под собой оснований

В Пекине опровергли сообщения о строительстве тоннеля в Крым

Ван Вэньбинь (Фото: Wu Hong / ТАСС)

Информация о планах России и Китая совместно построить тоннель под Керченским проливом не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Данная публикация не имеет под собой оснований, и я не могу ее комментировать», — сказал он (цитата по ТАСС).

О том, что Россия и Китай ведут переговоры о строительстве подводного тоннеля, соединяющего Краснодарский край с Крымом, The Washington Post написала 24 ноября со ссылкой на данные украинских спецслужб.

По версии издания, переговоры, включающие очные встречи, состоялись в конце октября. Новый транспортный маршрут, как объясняла WP, будет защищен от нападений со стороны Украины. Среди участников проекта газета называла Китайскую железнодорожно-строительную корпорацию (CRCC). Опрошенные WP американские чиновники и инженеры оценили стоимость проекта как минимум в $5 млрд.

Информацию о строительстве опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — сказал он.Глава Крыма Сергей Аксенов признал, что до проекта по строительству Крымского моста «были разные идеи», среди которых назывались тоннель и канатная дорога

«В итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант — мост. А все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив», — подчеркнул он.