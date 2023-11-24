Кремль назвал чушью сообщения о строительстве тоннеля в Крым

Кремль назвал сообщения о строительстве подводного тоннеля, который свяжет Крым с Краснодарским краем, чушью. О планах такой стройки писала WP, оценившая стоимость проекта в $5 млрд

Дмитрий Песков (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

«Сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом — чушь», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — сказал он журналистам.

О том, что Россия и Китай ведут переговоры о строительстве подводного тоннеля, соединяющего Краснодарский край с Крымом, The Washington Post писала со ссылкой на данные украинских спецслужб. По версии издания, переговоры, включающие очные встречи, состоялись в конце октября, смысл строительства заключается в том, что новый транспортный маршрут будет защищен от нападений со стороны Украины. Среди участников проекта, утверждает WP, — Китайская железнодорожно-строительная корпорация (CRCC). Опрошенные WP американские чиновники и инженеры оценили стоимость проекта как минимум в $5 млрд.

Данные WP опроверг и глава Крыма Сергей Аксенов. «Действительно, до реализации проекта по строительству Крымского моста были разные идеи, в числе которых строительство тоннеля и даже канатной дороги через пролив. Но в итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант — мост. А все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив», — написал он в своем телеграм-канале. Он рекомендовал западным журналистам не доверять украинским источникам.

Осенью прошлого года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате загорелись железнодорожные цистерны с топливом проходившего мимо поезда. Обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь, погибли четыре человека. Еще одна атака на мост произошла в июле 2023 года, по мосту ударили два безэкипажных катера. Погибли два человека. На автодорожной части моста был разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения.

После этих атак Россия начала наносить ночные «удары возмездия» по украинским городам. В Минобороны заявили, что их целями стали в том числе объекты, где, по его данным, готовили теракты, а также производили и хранили безэкипажные катера.