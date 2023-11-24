Аксенов назвал враньем сообщения о строительстве тоннеля в Крым

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Информация The Washington Post о строительстве тоннеля под Керченским проливом с участием Китая — «вранье», заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Это вранье. Нет таких планов», — написал он.

Глава Крыма отметил, что до проекта по строительству Крымского моста «были разные идеи», среди которых назывались тоннель и канатная дорога. «В итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант — мост. А все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив», — объяснил Аксенов.

Он посоветовал западным журналистам «не доверять украинскому руководству». По его словам, «в их адекватности, мягко говоря, есть большие сомнения».

«И да, эксклюзив специально для журналистов The Washingon Post: на самом деле будет строиться не тоннель, а терминал для телепортации», — заключил Аксенов.

О том, что Россия и Китай ведут переговоры о строительстве подводного тоннеля, соединяющего Краснодарский край с Крымом, The Washington Post написала 24 ноября со ссылкой на данные украинских спецслужб.

По версии издания, переговоры, включающие очные встречи, состоялись в конце октября. Новый транспортный маршрут, как объясняла WP, будет защищен от нападений со стороны Украины. Среди участников проекта газета называла Китайскую железнодорожно-строительную корпорацию (CRCC). Опрошенные WP американские чиновники и инженеры оценили стоимость проекта как минимум в $5 млрд.

Информацию о строительстве опроверг также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — сказал он.