В ДНР частично восстановили электроснабжение после обстрела
Жителям населенных пунктов ДНР частично вернули свет и отопление после ночного удара ВСУ по энергообъектам, сообщил глава региона Денис Пушилин в видеообращении в телеграм-канале.
«Большая часть абонентов подключена (к электроснабжению. — РБК), и сейчас остаются отдельные локации в отдельных населенных пунктах, где работа еще продолжается. Можно говорить, что ситуация под контролем», — сказал он.
Глава ДНР отметил, что в городе Ясиноватая ситуация остается «наиболее сложной». По его словам, ВСУ регулярно обстреливают населенный пункт и не дают ремонтным бригадам работать. При этом Пушилин подчеркнул, что «есть понимание, что с этим делать».
В ночь на 26 ноября украинские военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам в населенных пунктах ДНР. В результате атаки ВСУ подача света и тепла в некоторые города и районы региона была остановлена.
В частности, электричество пропало у части жителей Мариуполя, Волновахи, Макеевки и окрестностей этих городов. Перебои с отоплением наблюдались в Донецке, Горловке и других населенных пунктах.
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