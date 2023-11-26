 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

В ДНР частично восстановили электроснабжение после обстрела

Пушилин: электроснабжение вернули большей части населения ДНР
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Жителям населенных пунктов ДНР частично вернули свет и отопление после ночного удара ВСУ по энергообъектам, сообщил глава региона Денис Пушилин в видеообращении в телеграм-канале.

«Большая часть абонентов подключена (к электроснабжению. — РБК), и сейчас остаются отдельные локации в отдельных населенных пунктах, где работа еще продолжается. Можно говорить, что ситуация под контролем», — сказал он.

Глава ДНР отметил, что в городе Ясиноватая ситуация остается «наиболее сложной». По его словам, ВСУ регулярно обстреливают населенный пункт и не дают ремонтным бригадам работать. При этом Пушилин подчеркнул, что «есть понимание, что с этим делать».

Часть ДНР осталась без света после удара ВСУ по энергообъектам
Политика

В ночь на 26 ноября украинские военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам в населенных пунктах ДНР. В результате атаки ВСУ подача света и тепла в некоторые города и районы региона была остановлена.

В частности, электричество пропало у части жителей Мариуполя, Волновахи, Макеевки и окрестностей этих городов. Перебои с отоплением наблюдались в Донецке, Горловке и других населенных пунктах.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ДНР электроснабжение обстрел Денис Пушилин

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Часть ДНР осталась без света после удара ВСУ по энергообъектам
Политика
Небензя заявил о 25 тыс. обстрелов территории ДНР с начала спецоперации
Политика
В поселке на границе Ростовской области и ДНР произошел пожар
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Ураган и наводнение в Крыму. Видео Общество, 19:11
Наиболее интересные научные инициативы российских ученых РБК и Росатом, 19:05
Валиева назвала победу на Гран-при толчком для продолжения карьеры Спорт, 19:02
Нетаньяху приехал в сектор Газа и назвал три цели войны Политика, 18:49
В Москву прибыли семьи заложников ХАМАС Политика, 18:47
«Рубин» продлил победную серию в РПЛ до четырех матчей Спорт, 18:45
ХАМАС освободил третью группу заложников Политика, 18:43
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 18:42
Эксперты оценили риски для Земли от пролета астероида Апофис Общество, 18:32
У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер Политика, 18:29
В ДНР частично восстановили электроснабжение после обстрела Политика, 18:20
Подводные камни при работе с самозанятыми РБК и Сбер, 18:19
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 17:56
В Тверской области обезвредили беспилотник Политика, 17:54