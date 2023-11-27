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Власти Крыма призвали воздержаться от поездок из-за шторма

Крючков: крымчан просят воздержаться от поездок из-за шторма
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крымские власти рекомендовали местным жителям воздержаться от поездок на личном транспорте после шторма.

«Просим к жителей Крыма не выезжать сегодня на улицы и дороги на личном транспорте. Работают аварийные бригады всех служб и спецтехника», — написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Министр транспорта полуострова Николай Лукашенко сообщил, что в районе поселка Межводное Черноморского района из-за подтопления нескольких участков автомобильной дороги временно ограничено движение автомобилей. «При планировании проезда в поселок городского типа Черноморское и обратно просим осуществлять движение через село Кировское», — написал он.

Лукашенко рекомендовал временно воздержаться от поездок 27 ноября «до момента ликвидации последствий стихии».

В оперативном канале информационного центра о ситуации на Крымскому мосту сообщили, что по состоянию на 7:00 мск с обоих сторон затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

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Эвакуация людей в Евпатории из-за урагана

Накануне вечером на Крым обрушился ураганный ветер со скоростью до 40 м/c. Из-за шторма была подтоплена дорога из Симферополя на подъезде к Евпатории, ее перекрыли. В десяти селах наблюдались перебои в электроснабжении, также в нескольких населенных пунктах жители лишились воды. В поселке Героевское 40 домов оказались заблокированы. Крючков сообщил, что около 498 тыс. человек жителей Крыма остались без света в результате шторма.

На фоне урагана власти Севастополя объявили понедельник, 27 ноября, нерабочим днем для школ, детских садов, учреждений социальной сферы и спорта.

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