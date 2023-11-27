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Арестович обвинил союзников Украины в непредоставлении поддержки

Алексей Арестович обвинил союзников Украины в непредоставлении поддержки

Некоторые союзники Украины, обещавшие ей поддержку, так и не предоставили ее. Об этом написал бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в своем телеграм-канале.

«Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку <...> не предоставил ее. Читай — кинул», — заявил он.

По его мнению, украинские власти «своей тупостью и коррупцией» дали союзникам множество поводов «кинуть Киев» и предоставили западным странам «надежный набор аргументов <...> для оправдания этого кидка».

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Он заявил, что Украина находится в глубоко неудовлетворительном положении. Однако сложившаяся ситуация дает стране возможности для «сильной контригры».

Арестович подчеркнул, что Украина нуждается в самолетах, дальнобойных ракетах и увеличении объема поставок для Сухопутных войск в пять раз. По его мнению, союзники Киева попытаются «навязать» мирное соглашение с Москвой, одним из условий которых станет признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России. Арестович выступил против этого.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. При этом он подчеркивал, что в Кремле не станут обсуждать любые мирные инициативы, которые не предусматривают суверенитет России над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.

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Украинский президент Владимир Зеленский признавал, что отсутствие прогресса на фронте обескуражило некоторых союзников Киева, которые не уверены, сможет ли Украина «изгнать» российские войска. «Нам нужно добиться большего успеха на поле боя», — заявил он. Зеленский подчеркнул, что украинцы не готовы отдать России свои земли и будут «стоять до конца».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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