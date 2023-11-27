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ВМС США убедились, что танкер у берегов Йемена находится в безопасности

Reuters: ВМС США убедились, что танкер у берегов Йемена находится в безопасности

Американский военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с захваченного танкера Central Park в Аденском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников.

По данным агентства, на сигнал бедствия с Central Park отреагировал эсминец USS Mason. Теперь танкер «свободен», утверждает собеседник Reuters.

Речь идет о судне Central Park, которое принадлежит компании Clumvez Shipping Inc., оператор танкера — Zodiac Maritime. Судно перевозило фосфорную кислоту. Танкер шел под флагом Либерии.

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Ранее AP сообщило, что Central Park был захвачен в Аденском заливе. На борту находились 22 члена экипажа — граждане Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин.

В Zodiac связали атаку с пиратством. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за захват судна.

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