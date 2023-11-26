Ликвидация последствий атаки беспилотника в Туле. Видео
Утром 26 ноября в Тульской области сбили два дрона, впоследствии их количество увеличилось до четырех. Один из беспилотников врезался в жилой дом в Туле, в результате было повреждено остекление трех квартир, также пострадал один человек.
Жителей подъезда, где расположены пострадавшие квартиры, временно разместили в детском саду. Некоторые из них уже вернулись домой. Жители пострадавших квартир, по данным правительства, решили разместиться у родственников. Власти предложили им также гостиничные номера.
Всего с начала дня над пятью российскими регионами сбили более 20 дронов. Беспилотники уничтожили в Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской и Московской областях.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами