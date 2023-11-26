Ликвидация последствий атаки беспилотника в Туле. Видео

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Утром 26 ноября в Тульской области сбили два дрона, впоследствии их количество увеличилось до четырех. Один из беспилотников врезался в жилой дом в Туле, в результате было повреждено остекление трех квартир, также пострадал один человек.

Жителей подъезда, где расположены пострадавшие квартиры, временно разместили в детском саду. Некоторые из них уже вернулись домой. Жители пострадавших квартир, по данным правительства, решили разместиться у родственников. Власти предложили им также гостиничные номера.

Всего с начала дня над пятью российскими регионами сбили более 20 дронов. Беспилотники уничтожили в Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской и Московской областях.