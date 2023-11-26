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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
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Ликвидация последствий атаки беспилотника в Туле. Видео

Появились кадры ликвидации последствий попадания дрона в многоэтажку в Туле

Ликвидация последствий атаки беспилотника в Туле. Видео
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Утром 26 ноября в Тульской области сбили два дрона, впоследствии их количество увеличилось до четырех. Один из беспилотников врезался в жилой дом в Туле, в результате было повреждено остекление трех квартир, также пострадал один человек.

Жителей подъезда, где расположены пострадавшие квартиры, временно разместили в детском саду. Некоторые из них уже вернулись домой. Жители пострадавших квартир, по данным правительства, решили разместиться у родственников. Власти предложили им также гостиничные номера.

Губернатор сообщил о врезавшемся в жилой дом дроне в Туле
Политика

Всего с начала дня над пятью российскими регионами сбили более 20 дронов. Беспилотники уничтожили в Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской и Московской областях.

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Теги
Тула беспилотники

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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