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Политика ,  
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Минобороны сообщило об 11 сбитых дронах над четырьмя регионами

Минобороны: система ПВО сбила 11 беспилотников ВСУ в четырех областях
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых дронах над регионом. Об уничтожении летящих на Москву беспилотников рассказал мэр столицы Сергей Собянин

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников в четырех регионах — Московской, Тульской, Брянской и Калужской областях, сообщило Минобороны.

О том, что система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа над Брянской областью, рассказал губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Карачевским и Брянским районами. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз. Он отметил, что оперативные службы работают на месте падения дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько беспилотников не только в Брянской, но и в Тульской и Калужской областях. Он отметил, что дроны уничтожили в небе над Наро-Фоминском, который расположен на юго-западе Московской области, и над Одинцовским городским округом, граничащим со столицей на востоке.

Спустя 35 минут Собянин добавил, что система ПВО сбила еще один беспилотник в Подольске на юге Московской области. Он отметил, что разрушений и пострадавших после падения обломков, по предварительной информации, нет.

Собянин заявил о предотвращении попытки массовой атаки дронов
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины после начала военной операции.

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21 ноября в Стародубском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил РБК источник в правительстве региона. Собеседник пояснил, что режим ЧС ввели при повреждении гражданского имущества — это является основанием для получения компенсации.

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Теги
Мир Ландау
Брянская область беспилотники Украина Александр Богомаз

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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