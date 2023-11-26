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Общество ,  
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На Крым обрушился ураганный ветер, часть домов в Евпатории эвакуируют

На Крым обрушился ураганный ветер, часть домов в Евпатории эвакуируют
На Крым обрушился ураган, скорость ветра достигает 40 м/c. В Евпатории море вышло из берегов, подтоплены дома, расположенные близко к воде, жильцов эвакуируют

На Крым обрушился ураганный ветер, часть домов в Евпатории эвакуируют
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В Евпатории из-за сильного ветра и наводнения затопило пять домов, спасательные службы проводят эвакуацию жителей, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.

«Силами «Крымспаса» (спасательная служба «Крым — СПАС». — РБК) проводится эвакуация людей из пяти затопленных домов в городе Евпатория, улица Симферопольская», — написал он.

Позже Крючков уточнил, что в Евпатории эвакуированы 150 человек, 100 из них разместили в гостинице, 50 поехали к родственникам. По его словам, без электроснабжения из-за непогоды остались 40 тыс. жителей региона.

На Крым обрушился ураганный ветер, часть домов в Евпатории эвакуируют

  • Из-за шторма в море была подтоплена дорога из Симферополя на подъезде к Евпатории, ее перекрыли, сообщила «РИА Новости» глава администрации Евпатории Елена Демидова. Дорога из Евпатории в Саки работает в однополосном реверсивном режиме, уточнил Крючков.
  • Перебои с электроснабжением наблюдаются в десяти селах Красногвардейского района Крыма: Котельниково, Полтавка, Краснознаменка, Петровка, Восход, Мускатное, Пятихатка, Новопокровка, Клепинино, Заречное, сообщил глава администрации района Василий Грабован.
  • Также нет воды в селах Петровка, Краснознаменка, Курганное, Клепинино, Восход, Кремневка и поселке городского типа Красногвардейское, сказал Грабован.
  • Из-за дождей самый высокий водопад Крыма — Учан-Су — «набрал огромную силу», рассказали агентству в ФГБУ «Заповедный Крым». Там также сообщили, что ограничили доступ на смотровую площадку из-за камнепада.
  • В поселке Героевское из-за шторма 40 домов оказались заблокированы, сказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков. В городе повалены деревья, однако свет, газ, тепло и вода есть.
  • В Саках устраняют последствия аварии на газопроводе, сообщил глава администрации Александр Овдиенко.

Ранее крымский центр управления предупредил граждан в телеграм-канале о шторме, пик которого придется на 21:00–00:00 мск.

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«РИА Новости» со ссылкой на региональный гидрометцентр сообщило, что западное побережье Крыма накрыл ураганный ветер до 40 м/с. В Севастополе скорость ветра составила 26 м/с, в Херсонесе — 25, Евпатории — 25 и поселке Черноморское — 40.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе организовали оперативный штаб, все службы привели в состояние повышенной готовности.

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19 ноября на несколько регионов Сибири обрушился ураган. Перебои с энергоснабжением наблюдались в Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также в Хакасии. Министерство энергетики сообщало, что к утру 20 ноября около 71 тыс. человек оставались без света.

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Теги
София Земляных, Елена Чернышова
Крым непогода ветер затопление

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