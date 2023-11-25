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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
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В Краснодарском крае селевой поток блокировал движение по М-4 «Дон»

В Краснодарском крае селевой поток блокировал движение по трассе М-4 «Дон»

Селевой поток в Краснодарском крае заблокировал грузовой автомобиль на трассе М-4 «Дон» в сторону Туапсе, сообщила Госавтоинспекция Кубани в телеграм-канале.

«На спуске с Молдовановского перевала в Туапсинском районе на автодорогу М4 «Дон» 1414 км в сторону поселка Джубга сошел селевой поток, заблокировав грузовой автомобиль», — говорится в сообщении, опубликованном около 22:00 мск. В ведомстве уточнили, что на трассе временно ограничено транспортное движение со стороны Краснодара.

Госавтоинспекция сообщила о подтоплении участка трассы М-4 из-за перелива реки Кобза через мост около 20:00 мск. Позже ведомство написало, что из-за сильного дождя и ветра в Горячеключевском районе на трассу сходит сель.

В инспекции призвали отложить поездки по трассе до благоприятных погодных условий.

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Фото:Günter Lenz / imagebroker.com / Global Look Press

Кроме того, вечером в тот же день в регионе вышла из берегов река Каверзе в станице Пятигорская. Оперштаб Краснодарского края сообщил в телеграм-канале, что в результате происшествия десять домов оказались подтоплены. Кроме того, вода зашла в дома в Горячем Ключе.

19 ноября на некоторые регионы Сибири обрушился ураган. Перебои с энергоснабжением наблюдались в Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также в Хакасии. Министерство энергетики сообщало, что к утру 20 ноября около 71 тыс. человек оставались без света.

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Теги
Краснодарский край селевой сход наводнение непогода

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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