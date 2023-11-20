В России из-за непогоды без света остались 70 тыс. человек

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Около 71 тыс. человек остаются без света к утру 20 ноября, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Из-за неблагоприятной погоды перебои с энергоснабжением продолжаются в Крыму, Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также Хакасии.

В Крыму все последствия непогоды будут устранены до конца дня, сообщил ТАСС замглавы Минэнерго Евгений Грабчак. Работы по восстановлению энергоснабжения в Кузбассе и Алтайском крае, предположительно, закончатся к середине 21 ноября, добавил он. Восстановление энергоснабжения в Красноярском крае начнется после остановки порывистого ветра. Основные аварийные работы будут завершены там в течение двух суток.

19 ноября на некоторые регионы Сибири обрушился ураган. В Алтайском крае ветер сносил крыши, упавшие деревья рвали провода. В Красноярске ветер повредил крышу здания колледжа, российский авиалайнер смог приземлиться в аэропорту только с четвертой попытки, перед этим борт полчаса кружил над городом. В Новокузнецке два человека погибли из-за дерева, которое упало на легковую машину. В Новосибирске шквалистый ветер поднялся еще ночью, его скорость доходила до 27 м/с с переходами в метель. Вечером 19 ноября ураган дошел до Иркутской области. В 42 населенных пунктах региона было отключено электричество из-за непогоды. В Крыму МЧС предупреждало об усилении ветра до 25–30 м/с и порывах до 35 м/с в отдельных местах.