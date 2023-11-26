Военное крыло ХАМАС сообщило о гибели четырех командиров
Четыре командира военного крыла ХАМАС — «Бригад Аль-Кассама» — были убиты во время боев с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Al Mayadeen со ссылкой на заявление пресс-службы группировки.
«Бригады Аль-Кассама» объявили о гибели командиров 25 ноября. Среди погибших значится член военного совета и командир северной бригады Ахмед аль-Гандур. Al Jazeera назвала его «ключевым» командиром группировки. В 2017 году США внесли Ахмеда аль-Гандура в список международных террористов, отмечает телеканал.
23 ноября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу в секторе Газа.
Ранее, в ночь на 10 ноября, израильские военные нанесли удары по 19 боевикам ХАМАС, среди которых был командир снайперских соединений северной бригады группировки Мохаммед Калут и еще два командира.
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